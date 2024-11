Gareca entregó su verdad sobre el viaje que realizó a Argentina e hizo un compromiso

Ricardo Gareca no lo pasa bien en la banca de la Selección Chilena y nuevamente fue cuestionado en la conferencia de prensa previa al partido con Perú por las Clasificatorias al Mundial 2026.

Entre otros temas, Gareca fue preguntado por su viaje a Argentina de hace algunas semanas, el que se extendió por 10 días, tema por el que debió dar explicaciones.

Gareca y su versión sobre el viaje a Argentina

El Tigre primeramente dejó un tema en manifiesto: "Les aclaro: yo vivo en Chile. No es que vengo una semana antes de la convocatoria. Para quien no lo sabe: vivo en Chile. Me localizan en Chile y voy todos los días a Pinto Durán. Llevo casi un año y todavía no me otorgan la residencia".

Después "atacó" el tema del viaje: "No me fui terminada la última fecha. Me quedé toda la semana. Fui el Día de la Madre. Al estadio no estoy yendo. La gente no está bien. Mi presencia puede irritar a la gente. Yo también sufro, quiero estar con mi familia. Y durante la semana, el cumpleaños de uno de mis hijos. Lo consulté".

De todas maneras hizo un compromiso tras las críticas que recibió por este tema: "Voy a tratar de quedarme para dejarlos más tranquilos".

Por último, aseguró que no quiere irse de La Roja: "Estoy cómodo, quiero quedarme en el cargo. Creo que vamos a revertir la situación".

¿Cuándo juega Chile vs Perú?

El duelo de Chile con Perú se producirá el viernes 15 de noviembre a las 22:30 horas en el Estadio Monumental de Lima.

Para ver este compromiso debes sintonizar Chilevisión y ESPN por TV, mientras que por streaming están las opciones de MiCHV, Chilevision.cl y Disney +.