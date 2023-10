Gary Medel: Los partidos de Clasificatorias son súper difíciles con uno menos

El capitán de la selección chilena, Gary Medel, lamentó la contundente derrota por 3-0 ante Venezuela en Maturín, por la cuarta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Medel señaló en zona mixta tras el partido: "Una pena grande, veníamos a buscar los tres puntos y nos fuimos con cero. Creo que los primeros 20 o 25 minutos tuvimos ocasiones claras en las que pudimos haber hecho un gol, luego el duelo se partió un poco, ellos también tuvieron un par de ocasiones, y el gol a última hora en el primer tiempo nos desequilibró un poco".

"En el segundo tiempo jugamos con uno menos y los partidos de Clasificatorias son súper difíciles con uno menos, con la calidad de jugadores que tienen y la rapidez de ellos, para mala suerte perdimos 3-0", añadió en el análisis.

Insistiendo con la expulsión de Marcelino Núñez, sostuvo: "Con uno menos es muy difícil controlar el juego, en Clasificatorias que son duras y fuertes. Al final no pudimos y ellos fueron merecidamente los ganadores".

"Tenemos que estar preparados, cada compañero que entre debe dar lo mejor de cada uno. Estos son puntos desperdiciados, porque en un momento la teníamos fácil para generar juego, eso lo desaprovechamos y son puntos que perdemos", siguió.

Finalmente, señaló que todos los rivales son directos en las Clasificatorias: "Todos los partidos son difíciles, no es por ser Venezuela o Bolivia, todos son duros y rivales directos, y no podemos perder estos partidos de esa manera. Debemos ponernos de acuerdo para ver los pequeños detalles en que cometimos errores en la cancha y no pueden volver a ocurrir".

La próxima fecha doble será en noviembre y verá al elenco de Eduardo Berizzo medirse el 16 ante Paraguay en casa y el 21 ante Ecuador, de visita en la altitud de Quito.