Gustavo Quinteros se abre a la Roja: Para mí sería un orgullo

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió por primera vez a la posibilidad de asumir como entrenador de la selección chilena, y dejó abierta la posibilidad de dirigir a la Roja.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el entrenador argentino-boliviano aclaró una versión de prensa surgida en Ecuador, donde aseguraron que no estaba en sus planes llegar al combinado nacional.

"Eso no es verdad ¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la selección chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador", dijo Quinteros.

El entrenador dijo que no lo han contactado desde la testera del fútbol chileno: "Tengo entendido que la ANFP va a tomarse un tiempo para decidir. Que terminen las eliminatorias por este año. Y por mi parte, todo mi esfuerzo hoy está en trabajar en Colo Colo para conseguir los objetivos que tenemos para la última parte del año", explicó.

"Por supuesto que no me cierro a dirigir a Chile. Le reitero, para mí sería un orgullo ser el DT de la selección chilena", remató.