Jorge Valdivia espera que Chile gane y mande una señal a las otras selecciones en las Clasificatorias

La selección chilena enfrenta este martes a su similar de Bolivia en un duelo trascendental en sus aspiraciones por alcanzar un cupo rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El choque, válido por la octava fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, se disputará a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional y este compromiso es catalogado como una final ya que la escuadra nacional está complicada en la tabla de posiciones y lejos, por el momento, de alcanzar puestos de clasificación para el certamen que se disputará en 2026.

Jorge Valdivia espera que Chile gane y tenga un renacer en las Clasificatorias

Tras las derrota sufrida ante Argentina en Buenos Aires, muchos esperan que el choque ante la selección boliviana sea el punto de partida del renacer de la selección chilena en las Clasificatorias.

Jorge Valdivia, exjugador de La Roja, se mostró esperanzado que el equipo que dirige Ricardo Gareca tendrá en este partido un nuevo impulso rumbo a la cita planetaria.

“Estamos todos ilusionados y esperanzados. Tal como lo dijo Gareca esperamos que este sea el partido de inicio, el que marque el inicio de las clasificatorias para Chile. Se tiene que ganar, sin desmerecer al rival y sin faltar el respeto, pero por historia siempre hemos visto este partido como accesible, como ganable, pero esto sigue siendo fútbol y hay que demostrarlo y hay que ser protagonista y empezar a jugar bien”, dijo.

“Este es un partido para demostrarle al resto de los equipos que Chile está vivo en estas clasificatorias. Sabemos que queda mucho camino, pero si enredas puntos el ánimo y las confianzas ya no van a ser las mismas porque no es que no le ganes a Brasil, no le estas ganando a Bolivia”, puntualizó.

El Mago indicó que Chile tiene todas las herramientas para mejorar su actuación en las clasificatorias y llegar al Mundial de 2026.

“Tengo toda la fe y confianza en que si se va a ganar, porque Chile tiene una selección que tiene buenos jugadores y un buen entrenador y cuando pasa eso el fútbol siempre te termina dando la razón”, cerró.