Jorge Valdivia pidió a ÉSTE JUGADOR para que sea capitán de la selección chilena

El campeón de América con la selección chilena Jorge Valdivia se la jugó con un candidato para capitán de la selección chilena, ante la ausencia de varios referentes de la Generación Dorada.

Y es Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez están fuera de esta nómina, por lo que el equipo deberá buscar un nuevo nombre para que lleve la jineta contra Argentina y Bolivia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

El candidato de Jorge Valdivia para que sea capitán de Chile

El Mago, en su rol de comentarista de Radio ADN, analizó el tema y expresó: "Si se da la lógica, que no siempre se da, debería ser Mauricio Isla, por el tiempo, pero a mí me gustaría que asumiera mucho más ese rol de protagonista principal Paulo Díaz... Uno ve en Paulo seguridad , confianza, tranquilidad, soberbia de la buena y siento que muchos esperamos que asuma ese liderazgo que tiene en River Plate".

Además, analizó la posibilidad de Eduardo Vargas y sostuvo que no lo ve como capitán, aunque dejó en claro que eso no significa que Turbomán no sea un líder en La Roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulo Diaz 🇨🇱 (@paulodiaz17)

¿Cuándo juega Chile vs Argentina y Bolivia por las Clasificatorias?

Chile vuelve a la acción el jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas frente a Argentina, en Buenos Aires, por la sexta fecha de las Clasificatorias.

Después el martes 10 se medirá ante Bolivia en el Estadio Nacional.