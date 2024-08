Luciano Cabral y Lucas Cepeda sorprendieron entre las ausencias de Chile para las Clasificatorias

Ricardo Gareca dio la esperada nómina de la selección chilena para los duelos contra Argentina y Bolivia por las Clasificatorias para el Mundial 2026.

El Tigre llamó a 26 jugadores, con algunas sorpresas, y con otros jugadores que parecían tener merecimientos, pero que no entraron a la lista del estratega trasandino.

Cabral asoma como principal ausencia en la selección chilena contra Argentina y Bolivia

Una de las principales ausencias es la de Luciano Cabral, de buen rendimiento en Coquimbo Unido en el primer semestre y ahora en Léon de México.

Además, tuvo una reunión con el estratega en tierras mexicanas, lo que al parecer no bastó para que el adiestrador lo considerara en esta ocasión.

De todas formas, Gareca explicó la situación: "Lo de Cabral tiene que ver con lo futbolístico y queremos que se afiance. A él le tocó vivir una situación difícil y queríamos conocerlo, no indagar en su vida privada. La conversación no tenía esa finalidad, pero él se abrió en la charla. Queremos seguir observándolo y darle tiempo para que tenga continuidad. Está en nuestro radar por sus condiciones".

Lucas Cepeda también sorprendió al quedar fuera de la selección chilena

Uno que pedía nominación a nivel local era Lucas Cepeda de Colo Colo, quien ha tenido cada vez más continuidad en el elenco de Jorge Almirón, con gran nivel en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores contra Junior de Barranquilla.

No obstante, no fue llamado, lo que significa un desafío para el extremo izquierdo, si es que quiere estar en las próximas nominaciones de octubre y noviembre.

Otro que se echó de menos de la competencia doméstica es Marcelo Morales, el mejor lateral izquierdo del certamen con distancia, pero que no fue llamado, siendo privilegiado en su lugar al bicampeón de América Eugenio Mena.

La Generación Dorada tiene cada vez menos espacio en la selección chilena

A propósito de la Generación Dorada, el espacio para esos jugadores es cada vez menor, ya que por primera vez en más de 15 años, no están en una nómina alguno de los cuatro estandartes del equipo: Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

El caso de Bravo es porque no ha tenido competencia desde la Copa América, no tiene club y no se sabe si seguirá su carrera.

Lo de Medel y Vidal es por decisióm técnica, en tanto que, lo de Sánchez es por una lesión que sufrió en los últimos días en Udinese.

A propósito de lesiones, uno que no es de la Generación Dorada, pero sí estaba siendo importante en la era Gareca es Igor Lichnovsky, quien por una rotura de ligamento no estará disponible en La Roja hasta 2025.