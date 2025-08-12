Figura de La Roja es declarada transferible en prestigioso club brasileño

La llegada de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena abre un nuevo capítulo, pero una de las figuras nacionales enfrenta un momento complicado en su club en Brasil. En medio de una temporada irregular, Alexander Aravena fue declarado transferible por Gremio de Porto Alegre, que atraviesa una campaña difícil en el Brasileirao.

📊 Los números de Aravena que lo hacen transferible

Con apenas cinco goles en 41 partidos desde su arribo, Aravena no ha logrado consolidarse y ahora figura en una lista de 13 jugadores a quienes el club busca dar salida.

Esta decisión llega justo cuando faltan pocas semanas para el cierre del mercado de fichajes en Brasil, aumentando la incertidumbre sobre su futuro.

⚽ ¿Qué significa ser transferible en el fútbol brasileño?

Ser declarado transferible implica que el club está abierto a negociar la salida del jugador para renovar su plantilla o reducir gastos. En el caso de este delantero chileno, la medida responde a su rendimiento y al complicado momento que vive Gremio, ubicado cerca de la zona de descenso.

El jugador no ha podido rendir al nivel esperado esta temporada.

El club busca fortalecer su plantel para evitar el descenso.

La ventana de fichajes cierra en septiembre, plazo límite para definir su futuro.

🗣️ ¿Qué ha dicho el cuerpo técnico de Gremio sobre la situación de Monito Aravena?

Mano Menezes, entrenador de Gremio, fue claro respecto a la situación del jugador: "Para que nosotros podamos utilizarlo, tiene circunstancias que son favorables y otras que no lo son. Tengo 25 jugadores que quieren jugar todos los partidos y yo tengo que escoger".

Con esta frase, el técnico dejó entrever que el delantero chileno no está en sus planes prioritarios, lo que abre la puerta a una posible salida en el corto plazo.