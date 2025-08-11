Blanco y Negro presiona a Pablo Milad: la jugada de Aníbal Mosa que sacude a La Roja

El cónclave del fútbol chileno desarrollado en Viña del Mar durante la semana pasada sigue generando repercusiones que sacuden la actividad nacional. Esto porque en las últimas horas se reveló una petición que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habría hecho al mandamás de la ANFP, Pablo Milad.

El timonel de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, aprovechó la instancia para hacer una sorpresiva solicitud, la cual cambiaría el futuro próximo de La Roja en las Clasificatorias sudamericanas.

🧐 ¿Qué pidió Aníbal Mosa a Pablo Milad?

Según informó Radio ADN, Aníbal Mosa habría pedido a Pablo Milad "repartir más la cosa" respecto a los partidos de la selección chilena. Con esto, el presidente de Blanco y Negro espera que el combinado nacional sea local en el Estadio Monumental en el cierre de las Clasificatorias, donde Chile ya no tiene opciones de ir al Mundial.

🏟️ ¿Por qué Aníbal Mosa quiere que La Roja juegue en el Monumental?

Aníbal Mosa solicitó a Pablo Milad la posibilidad de que La Roja dispute el crucial enfrentamiento ante Uruguay en el Estadio Monumental de Macul, abandonando la sede tradicional del Nacional para el cierre de las Clasificatorias.

Las razones son principalmente económicas, ya que albergar el partido significaría recaudar dinero para Colo Colo en un año en el que han sufrido importantes pérdidas monetarias.

🤝 ¿Qué otras opciones se plantearon en el cónclave?

Durante las conversaciones de pasillo en el cónclave de Viña del Mar, surgieron diversas alternativas para la sede del partido Chile vs Uruguay. Además del Monumental, "otra opción que se planteó es el Ester Roa Rebolledo de Concepción", aunque "el recinto ñuñoíno se mantiene firme, por ahora".

📅 ¿Cuándo y dónde jugará Chile sus últimos partidos?

La Roja cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con dos compromisos en septiembre, donde ya no tiene chances matemáticas de clasificar al Mundial 2026. Los partidos están programados para las fechas 17 y 18 del proceso clasificatorio.

Fixture confirmado de La Roja:

Fecha 17 - Jueves 4 septiembre: Brasil vs Chile - 20:30 hrs - Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Fecha 18 - Martes 9 septiembre: Chile vs Uruguay - 20:30 hrs - Estadio Nacional (Santiago)*

*La sede podría cambiar si la ANFP acepta la propuesta de Aníbal Mosa

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

