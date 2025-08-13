Tragedia en el fútbol chileno: asesinato sacude a club de Segunda División

Una tragedia brutal ha sacudido al fútbol chileno. Provincial Osorno, elenco de la Segunda División de nuestro país, informó el trágico fallecimiento del padrastro de uno de sus jugadores de la categoría sub 15.

El crimen del hombre de 32 años ocurrió este martes en el sector Agua La Gloria de Concepción, cuando ambos viajaron desde Osorno para concretar la compra de un vehículo que resultó ser una emboscada mortal. El menor de edad resultó físicamente ileso, pero quedó profundamente traumatizado tras presenciar el asesinato de su padrastro, quien murió defendiéndolo de los delincuentes.

🚨 ¿Cómo ocurrió el brutal asesinato en Concepción?

El hombre de 32 años y su hijastro de 15 viajaron en bus desde Osorno hasta Concepción el martes para concretar la compra de un automóvil que habían coordinado a través de la plataforma Marketplace. Sin embargo, lo que parecía una transacción comercial normal se transformó en una trampa mortal orquestada por delincuentes.

💔 El brutal asesinato que sacudió a Provincial Osorno

El momento más dramático del crimen ocurrió cuando los asaltantes amenazaron directamente al menor de edad al intentar arrebatarle el bolso que contenía el dinero destinado a la compra del automóvil. El padrastro del futbolista al percatarse del peligro que corría su hijastro, se interpuso para protegerlo y realizó movimientos de distracción para alejar a los criminales del adolescente, momento en el que fue baleado por los delincuentes.

⚽ ¿Cómo reaccionó Provincial Osorno ante la tragedia?

Provincial Osorno emitió un emotivo comunicado expresando su "más profunda consternación" por los hechos ocurridos y confirmando que el adolescente víctima del ataque forma parte de las divisiones menores de la institución. La dirigencia tomó medidas inmediatas para apoyar al jugador y su familia en este momento devastador.

"Hemos decidido suspender las actividades programadas para el día de hoy de nuestra categoría sub-15, y volcarnos en una jornada de reflexión y acompañamiento al jugador y su familia", comunicó oficialmente el club.

🚨 ¿Qué pidió Provincial Osorno a las autoridades?

La dirigencia de Provincial Osorno aprovechó la tragedia para hacer un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales, exigiendo medidas efectivas y contundentes para frenar la escalada de violencia que está afectando a las familias chilenas, especialmente a los menores de edad.

📲 ¿Dónde seguir las novedades del fútbol chileno?

