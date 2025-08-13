Córdova prepara una GRAN sorpresa en la nómina de La Roja para el cierre de las Clasificatorias

La selección chilena va a volver a ver acción el próximo mes de septiembre, en el cierre de su paupérrimo camino en las Clasificatorias al Mundial de 2026, donde marcha como colista y sin opciones de poder clasificar a la cita planetaria.

Con el interinato de Nicolás Córdova, quien tomó la posta tras la salida de Ricardo Gareca, el elenco nacional deberá empezar a preparar los duelos ante Brasil y Uruguay, donde el plan es renovar los aires en el plantel de La Roja.

Los planes de Córdova son ir cerrando el libro de la Generación Dorada en la selección y empezar a apostar por la sangre joven, donde un inesperado nombre empieza a tomar fuerza para ser considerado en los encuentros ante el Scratch y la Celeste.

⚽ Marchant, la gran novedad que se cocina en Juan Pinto Durán

Según información recopilada por RedGol, Córdova alista la nómina para los duelos ante Brasil en el Maracaná y Uruguay en el Estadio Nacional, y entre los nombres que baraja aparece una sorpresa mayúscula: Francisco Marchant.

"Córdova quiere nominar a Marchant para estas Eliminatorias, dentro de su idea de llevar entre cinco y seis jóvenes. Muchos de ellos pensando también en el Mundial Sub 20, por eso está en evaluación", revelaron fuentes desde el interior de Juan Pinto Durán al citado medio.

Marchant, que hace dos años participó en microciclos con Córdova como volante interior, ha irrumpido esta temporada 2025 como extremo en Colo Colo, sumando polifuncionalidad a su repertorio. En aquella primera experiencia, destacó en entrenamientos, pero no logró brillar en partidos, lo que frenó sus llamados.

👀 Un seguimiento detallado

El cuerpo técnico de Córdova sigue de cerca a Marchant, evaluándolo tanto para la adulta como para la Sub 20. "En lo físico está bien para la Sub 20. La idea es que entrene con la adulta y se adapte de a poco, sin presionarlo, pues no sería titular de inmediato. Buscan que sume roce con los más experimentados, incluidos los que militan en México, Argentina y Europa", apuntaron desde Pinto Durán.

Las decisiones pasan por Córdova, aunque cuenta con la opinión de su círculo cercano: Sebastián Miranda, Leporati y Germán Tagle, todos con voz activa en la planificación.

La incógnita ahora es clara: ¿veremos a Francisco Marchant dar su primer gran salto en la Roja adulta ante dos rivales de peso?

🗓️ ¿Cuáles son los próximos desafíos de Córdova con La Roja?

Nicolás Córdova enfrentará un calendario exigente con la selección mayor. Deberá cerrar las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Brasil y Uruguay en septiembre, además de disputar amistosos internacionales en noviembre en territorio ruso.

4 septiembre: Chile vs Brasil (visitante, Eliminatorias)

10 septiembre: Chile vs Uruguay (local, Eliminatorias)

15 noviembre: Chile vs Rusia (amistoso en Rusia)

18 noviembre: Chile vs Perú (amistoso en Rusia)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

