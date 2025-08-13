El mensaje de Vicente Pizarro que derriba el sueño de la remontada en Colo Colo

Tras tres empates consecutivos, Colo Colo recibirá este sábado a Universidad Católica en el Estadio Monumental, en un partido que puede marcar el rumbo de su temporada. Vicente Pizarro, uno de los capitanes del Cacique, habló en conferencia de prensa y fue claro: el equipo no piensa en milagros ni remontadas como la del 2024.

"Es un partido muy importante, sabemos lo que nos jugamos. Hemos tenido una semana intensa de preparación y llegaremos de buena forma. Hoy lo único que sirve es ganar", declaró el volante albo.

⚽ ¿Por qué Vicente Pizarro descarta repetir la remontada del año pasado?

Porque, según él, el fútbol se vive en el presente y la situación actual de Colo Colo es distinta a la de 2024. "Lo del año pasado ya pasó. Tenemos un buen grupo, pero ahora estamos en un momento complicado y debemos responder dentro de la cancha", sostuvo.

El mediocampista recordó que el torneo anterior fue perfecto en la segunda rueda, pero insistió en que esa historia no se repetirá automáticamente. "Al pasado no podemos volver, tenemos que empezar a ganar ya", remató.

🔥 ¿Qué se juega Colo Colo contra Universidad Católica?

Romper la racha de tres empates seguidos.

Recuperar terreno en la tabla del Campeonato Nacional 2025.

Enfrentar a un rival directo y con historia en los clásicos.

Un triunfo en Macul no solo daría un respiro en lo deportivo, sino que también podría devolverle confianza a un equipo que todavía busca su mejor versión.

📲 ¿Dónde leer más sobre Colo Colo y el clásico con U Católica?

