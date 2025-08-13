Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

El mensaje de Vicente Pizarro que derriba el sueño de la remontada en Colo Colo

Uno de los capitanes albos reconoció que “al pasado no podemos volver” y que hoy solo piensan en ganar para salir de la mala racha en el Campeonato Nacional.

Foto: Photosport El mensaje de Vicente Pizarro que derriba el sueño de la remontada en Colo Colo
Magdalena López Castro
Tras tres empates consecutivos, Colo Colo recibirá este sábado a Universidad Católica en el Estadio Monumental, en un partido que puede marcar el rumbo de su temporada. Vicente Pizarro, uno de los capitanes del Cacique, habló en conferencia de prensa y fue claro: el equipo no piensa en milagros ni remontadas como la del 2024.

"Es un partido muy importante, sabemos lo que nos jugamos. Hemos tenido una semana intensa de preparación y llegaremos de buena forma. Hoy lo único que sirve es ganar", declaró el volante albo.

⚽ ¿Por qué Vicente Pizarro descarta repetir la remontada del año pasado?

Porque, según él, el fútbol se vive en el presente y la situación actual de Colo Colo es distinta a la de 2024. "Lo del año pasado ya pasó. Tenemos un buen grupo, pero ahora estamos en un momento complicado y debemos responder dentro de la cancha", sostuvo.

El mediocampista recordó que el torneo anterior fue perfecto en la segunda rueda, pero insistió en que esa historia no se repetirá automáticamente. "Al pasado no podemos volver, tenemos que empezar a ganar ya", remató.

🔥 ¿Qué se juega Colo Colo contra Universidad Católica?

  • Romper la racha de tres empates seguidos.

  • Recuperar terreno en la tabla del Campeonato Nacional 2025.

  • Enfrentar a un rival directo y con historia en los clásicos.

Un triunfo en Macul no solo daría un respiro en lo deportivo, sino que también podría devolverle confianza a un equipo que todavía busca su mejor versión.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
