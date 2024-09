Juan Cristóbal Guarello barre con la Selección Chilena: “Colo Colo o la U le ganaban a Bolivia”

La derrota de la Selección Chilena frente a Bolivia ha desatado la furia de Juan Cristóbal Guarello, quien no escatima críticas hacia el desempeño del equipo y el trabajo del técnico Gareca. En su análisis, el comentarista no duda en afirmar que tanto Colo Colo como Universidad de Chile hubieran ganado sin problemas al conjunto boliviano.

Guarello se mostró especialmente molesto con la actuación del DT Ricardo Gareca y algunos jugadores, destacando la falta de convicción y la decisión polémica de sacar a Ben Brereton durante el partido.

"Es el punto final. Vamos a escuchar a Gareca que va a decir que tuvimos, que si entraba el cabezazo... Pero Bolivia en dos jugadas te hace dos golazos. El gol que hace Chile fue un regalo, un antigol. No es que se haya equivocado Lampe y rechazó mal y justo rebotó en Vargas que había corrido en velocidad... no. ¡Se desgarró el arquero boliviano y la pelota quedó ahí!", señaló el comentarista.

Juan Cristóbal Guarello no le ve vuelta a esta Selección Chilena

El comentarista también arremetió contra Paulo Díaz, diciendo que su actuación fue tan deficiente que ni siquiera destacaría en la Primera B. "Este Paulo Díaz lo ponen a jugar en la Primera B y pasa colado. Es el primo de Paulo Díaz".

Guarello cuestionó duramente a Vargas, alegando que no hizo una buena actuación y que el cambio de esquema del técnico solo buscó apaciguar las críticas sin mejorar el juego del equipo.

"Y que nadie me venga a vender la pomada de que Vargas tapó bocas. Vargas no tapó nada. Tuvo otra y la mandó fuera. Y luego te falla todo: el técnico había cambiado el esquema para dejar más tranquila a la prensa, no por convicción. Y era tan poca la convicción que a la media hora saca a Brereton, lo mata delante de la gente como el responsable simbólico de lo mal que estaba jugando Chile y sigues jugando igual de mal y peor", argumentó.

Juan Cristóbal Guarello desmenuzó la histórica derrota

Según el periodista, la selección chilena mostró una de sus peores versiones, comparable solo con el equipo de 2001, y criticó que Bolivia, que no ganaba de visita en eliminatorias desde 1993, haya logrado imponerse en Chile. "No sé qué argumentos tendrá Gareca para sostener esto. Lo de Gareca es impresentable: pone un esquema que no lo convence, a los 30 minutos lo cambia y pones a la picota a un jugador, y tampoco te resulta"

En resumen, Guarello no tiene dudas: con el nivel mostrado, ni Colo Colo ni Universidad de Chile tendrían problemas para vencer a la 'Verde', "Perdiste contra Bolivia en el Nacional, qué vas a ir a hacer a un Mundial. Hoy Colo Colo y Universidad de Chile le ganaban a Bolivia. Los jugadores jóvenes de esta selección son unos fantasmas"