Lionel Messi es la gran ausencia del partido de Argentina vs Chile por la Fecha 7 de las Clasificatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El futbolista tuvo un severo esguince de tobillo en la final de la última Copa América, que le impidió llegar a esta fecha FIFA doble de la competición camino al Mundial.

El entrenador de Selección Chilena, Ricardo Gareca, expresó su opinión sincera sobre el hecho, que a todas luces es una ventaja para el elenco nacional.

La opinión de Ricardo Gareca sobre la ausencia de Lionel Messi en el Argentina vs Chile

En conferencia de prensa en el Complejo Deportivo Quilín, Gareca señaló: "Yo a Argentina la veo bien, pero si usted me pregunta si quiero que esté Messi o no, prefiero que no esté Messi".

"Independiente de eso, ellos son capaces de resolver las cosas cuando él no está. Cuando no ha jugado han tenido buenos resultados y rendimientos... Estamos analizando y cuando Argentina no contó con Messi o Di Maria, ellos han sacado los partidos adelante, por eso no varía que este uno o otro", selló sobre el tema.

¿Cuándo juega Chile con Argentina por las Clasificatorias?

El duelo de la Selección Chilena contra Argentina será este jueves a las 20:00 horas de nuestro país (00:00 GMT) en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Después de eso, Chile recibirá a Bolivia el martes 10 de septiembre a las 18:00 horas (21:00 GMT).