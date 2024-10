Marco Antonio Figueroa analizó el momento de la Selección Chilena: “Con los jugadores que hay, no debería ir último”

Marco Antonio Figueroa, actual entrenador de la selección de Nicaragua, no se guardó nada a la hora de hablar de la Selección Chilena. En una reciente entrevista, apuntó directamente al técnico Ricardo Gareca por el mal desempeño de 'La Roja', resaltando que el equipo tiene potencial para estar mejor.

El 'Fantasma' Figueroa, criticó la falta de resultados y expresó que las derrotas son responsabilidad del director técnico. "Las derrotas son del técnico. Con los jugadores que hay, Chile no debería ir último. Hay material para competir; no está el mejor Perú, el mejor Bolivia ni la mejor Venezuela".

LA ILUSIÓN MUNDIALISTA DEL CHILENO



Marco Antonio Figueroa, el recordado MAF, está de visita en #TSTxTNTSports y contó su sueño de dirigir en una Copa del Mundo, algo que cree que está al alcance con su trabajo actualmente con la selección de Nicaragua.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 25, 2024

Para Marco Antonio Figueroa la Selección Chilena carece de un proyecto sólido

El entrenador también mencionó la ausencia de un proyecto sólido en la selección. "No hay un proyecto, si hubiera un proyecto esto sería totalmente distinto".

Además, señaló que "Vidal y Aránguiz pueden ayudarte todavía, porque los jugadores jóvenes deben ir acompañados de alguien de carácter. Lo que tiene que buscar la federación es planificar el siguiente Mundial, es muy difícil ahora, es como subir la Cuesta El Melón en una bicicleta".

El "Fantasma" piensa en un entrenador chileno para la Selección Chilena

Para Figueroa, la solución pasa por elegir un técnico chileno. "Seguimos estancados en algo que hace muchos años debimos hacer, decidir por un técnico local. El ideal para nosotros es Pellegrini, pero él sabe que acá se va a meter en un problema".

Además, el 'Fantasma' recordó su trayectoria en equipos como Universidad de Chile y Católica, donde, según él, no se valoró su trabajo adecuadamente. "Valoran muy poco lo que hacen los DT de Chile. Yo no sé por qué salí de Católica, de la U y de O'Higgins. Con la U le ganamos Independiente del Valle con un equipo cojo. Con Católica no fuimos campeones".

Además, el entrenador de la selección centroamericana destacó la labor que realizan los entrenadores chilenos en el Campeonato Nacional. "Hay que creer un poco más en el técnico nacional, lo que hace Miguel Ramírez o el Coto Sierra es muy bueno".