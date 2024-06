Pablo Milad descartó una eventual salida de Gareca: "No están malas las cosas"

Tras los rumores de una posible salida de Ricardo Gareca de la selección chilena por problemas económicos en la ANFP, el presidente Pablo Milad fue tajante en aclarar que no existen tales inconvenientes.

La información cruzó la frontera y ha servido para que medios peruanos enciendan la previa de la Copa América y sobre todo, la previa del partido entre Chile y Perú que significará el debut de ambas selecciones en el torneo continental el próximo 21 de junio.

Pablo Milad descartó los problemas financieros

El presidente de la ANFP conversó con la prensa esta mañana antes del partido con Paraguay, y fue enfático en señalar que "los rumores son fuertes y siempre se especula demasiado, que se va a ir Gareca, que no le van a pagar, que no sé qué. Yo les seré bien claro: el año está totalmente financiado. No tenemos ningún problema".

"Esto significa que 'no están malas las cosas', pero sí hay una reestructuración completa de lo que es la ANFP porque a través de la selección, no se recauda lo que se recaudaba años atrás", continuó el mandamás del fútbol chileno.

Otras situaciones que dieron pie a los rumores de malos estados financieros

Los recortes de personal, las malas recaudaciones de partidos de la selección chilena y situaciones como el enviar a modificar buzos para convertirlos en shorts, han sido algunas de las críticas hacia la dirigencia de Pablo Milad.

Sin embargo, el presidente de la entidad, hizo hincapié en que estos hechos están enmarcados en la reestructuración de la ANFP. "solamente es un ajusto en base a los ingresos que se tienen hoy en día y eso implica modificaciones no solamente en disminución de personal, sino que en muchas cosas más".