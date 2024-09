¡Son varios! Los nominados de la Selección Chilena que juegan o pasaron por la liga argentina

La Selección Chilena está a horas de enfrentar un crucial partido frente a Argentina por séptima fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial del 2026. Dentro de los nominados por Ricardo Gareca, hay varios jugadores que juegan en la Liga Argentina y otros que han tenido un paso por el país trasandino que conocen muy bien el césped del Monumental de Núñez.

De los 26 jugadores citados por el 'Tigre', nueve han pisado alguna vez el estadio de River Plate. Entre ellos, Paulo Díaz es el que más familiarizado está con el terreno, ya que juega en el equipo 'Millonario'.

Díaz, uno de los referentes chilenos en el futbol argentino, llegó al club en 2019 y actualmente está en su quinta temporada, donde ha marcado goles, ganado títulos y ha sido capitán.

Otros convocados con destacada actuación en la liga argentina son Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón. Su excelente rendimiento en Huracán ha llamado la atención, al punto de que, debido a la lesión de un volante importante en River, ambos fueron considerados como posibles refuerzos para el equipo de Marcelo Gallardo.

Gabriel Arias, el arquero de Racing, ha sido siempre una prenda garantía bajo los tres palos. El argentino-chileno lleva siete temporadas en el club y ha sido figura en numerosos partidos, aunque su equipo actualmente se encuentra en la mitad de la tabla.

Matías Catalán es otro jugador chileno que brilla en Argentina. Desde su llegada a Talleres de Córdoba en 2022, proveniente de la liga mexicana, el defensa se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de la T.

Felipe Loyola, el último en unirse a la comunidad de chilenos al otro lado de la Cordillera, se incorporó a Independiente este semestre desde Huachipato. Aunque lleva pocas semanas en el equipo, ya ha recibido elogios de su entrenador, Julio Vaccari, quien destaca su "temple y energía contagiosa".

Felipe Loyola, mejor el orden de los factores no altera el producto

En cuanto a los jugadores que han tenido un paso por Argentina, Mauricio Isla defendió los colores de Independiente de Avellaneda hasta el año pasado. Tras una gran temporada y problemas económicos con el club, decidió regresar a Colo Colo.

Finalmente, Eugenio Mena cierra la lista, tras su exitoso paso por Brasil, jugó cinco temporadas en Racing entre 2018 y 2022, donde disputó 128 partidos y marcó un gol, además de conquistar el título de la liga en 2019.

En el cumple de Eugenio Mena no me queda otra que recordar este gol anulado de pecho del chueco al Sao Paulo. Tengo serias dudas si no es la mejor jugada de la era Pizzi en #Racing.