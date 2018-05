Stefan Pino sobre su nominación: Es un sueño estar en la selección chilena

El delantero de Deportes Melipilla, Stefan Pino, se manifestó emocionado y sorprendido con su nominación a la selección chilena para formar parte del cuarto microciclo de Reinaldo Rueda con la Roja.

El atacante aseguró en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa que su inclusión en el listado "fue sorpresa para mí y para mis cercanos, estoy muy feliz por el llamado. El miércoles que pasó me llamó Leonardo Zúñiga (presidente de Deportes Melipilla) y me dijo que llegó una carta en la que decía que estaba nominado para el microciclo de Rueda. Me lo tomé con una sorpresa enorme, no sabía qué decirle. Pensé que me estaba molestando. Es un sueño para mí estar ahí".

En relación a la experiencia que vivirá en "Juan Pinto Durán" junto al resto de los nominados, el jugador de 24 años y que mide 1,99 metros de estatura, dijo que "voy a estar con jugadores que están en Primera División. Va a ser muy bueno para mí, voy a aprender de los que vienen de México y otras competencias. A él (Reinaldo Rueda) le gustan los jugadores altos y la verdad es que los más altos han tomado el mando en la selección, como (Guillermo) Maripán o (Enzo) Roco, por nombrar algunos. Ellos son los más grandes, pero yo los sobrepasé. Estoy contento por eso, me voy a jugar no solo la presencia en este microciclo sino que también una posible nominación para los partidos amistosos".

Al ser consultado sobre cuál será su mayor aporte a la selección, Pino indicó que puede ser "apoyo a mis compañeros a sus espaldas, un buen pivoteo, aguantar bien el balón o ser un desahogo para el equipo con goles. Como dicen 'goles son amores' y marcando se pueden dar más fáciles las cosas. Entre los delanteros están Felipe Mora y Víctor Dávila, así que la verdad es que en este microciclo habrá una competencia muy dura con ellos. Yo estoy en un nivel más bajo por la división en la que estoy y de esos jugadores tengo que aprender".

Los trabajos del cuarto microciclo de Reinaldo Rueda con la selección chilena comenzarán el lunes 14 de mayo en el complejo "Juan Pinto Durán".