Víctor Dávila y su gran noche con Chile: "Hacer un gol en el Estadio Nacional es un sueño"

Víctor Dávila fue una de las figuras del triunfo de Chile frente a Paraguay por 3-0 con dos anotaciones en el primer tiempo, que abrieron la ruta de la victoria en este amistoso que fue el último previo a la Copa América.

El seleccionado se mostró feliz por estas anotaciones, según expresó a Chilevisión al cierre del partido: "Hacer un gol en el Nacional a estadio lleno es un sueño de cualquier chileno. Estoy muy contento, se me están dando las cosas de una forma muy positiva. Hay que aprovechar las oportunidades y espero seguir haciéndolo de la misma forma”.

Dávila dijo que le acomoda la posición de volante libre que está siendo empleado por Ricardo Gareca. “Él me da mucha libertad y ayuda mucho en mi juego, me he sentido muy cómodo dentro del esquema y espero seguir aportando”.

Víctos Dávila y la meta para la Copa América

En cuanto a los objetivos para la Copa América, Víctor Dávila en conversación con ESPN apuntó alto. “Todos mis compañeros lo han dicho, el objetivo principal siempre es salir campeón, es un torneo muy corto, pueden pasar muchas cosas, y el objetivo es claro, ir por la Copa”.

Ahora Chile viajará a Estados Unidos, donde debutará en la Copa América frente a Perú en Texas el próximo viernes 21 de junio a las 20:00 horas (00:00 GMT).