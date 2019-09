Cristián Leiva: He estado en instancias importantes de la Roja y eso me da tranquilidad

El entrenador de la selección chilena sub 17, Cristián Leiva, comentó su labor al mando del equipo a apenas un mes de jugar el Mundial de la categoría en Brasil y aseguró que está tranquilo de cara al desafío que tiene al mando del equipo nacional infantil luego de haber cumplido variados rol en las diversas categorías de la Roja.

"Son desafíos que uno toma en la vida. Mi carrera comenzó en la U, donde estuvo cinco años, luego en la Federación he estado en variadas instancias con la mayor, con la sub 23 y la sub 20, y todo eso me dio la tranquilidad de tomar el desafío. Para nosotros es una oportunidad de estar en un Mundial", comentó Leiva en diálogo con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Llevo siete años trabajando con la selección, tres años con la sub 17, y estaba en la Copa América cuando pasó esto. Estábamos en un proceso de competencia y cuando terminó el torneo me llamaron para encaminar este proyecto que lo iniciamos hace dos años como sub 15", añadió quien fuera parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

De cara el certamen, Leiva comentó que la idea es mezclar el resultado con la formación.

"El resultado nubla el trabajo de la formación. Por eso decimos que en el Mundial debemos ser competitivos, y eso quiere decir que se desenvuelvan en una instancia totalmente desconocida, pero también hacer un trabajo formativo", dijo Leiva, quien se identifica con lo heredado por el nacido en Casilda y por Marcelo Bielsa.

"Chile tiene un ADN de juego. Los entrenadores que estuvieron dejaron una memoria táctica, que busca la verticalidad, presionar en todo momento, circulación para buscar espacios, y eso es lo que buscamos. Me siento en esa línea, me formé con esa identidad", comentó Leiva, quien destacó lo que tiene en la sub 17.

"La idea es ir mejorando las capacidades físicas, que es una deficiencia que tenemos como país. Reforzamos de los porcentajes musculares y de la disminución de grasa, lo que implica un trabajo multidisciplinario", comentó.