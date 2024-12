El particular guiño de Gary Medel a la UC que no pasó desapercibido

Una de las novelas que ha tenido Universidad Católica en el presente mercado de pases involucra también a Gary Medel, ya que ha trascendido que el Pitbull pudiese hacer su regreso al elenco de la precordillera después de 15 años.

La situación entre el club de los Cruzados y el mundialista con La Roja ha ido teniendo cambiantes capítulos en las últimas semanas, hablándose de que las partes se acercaban y luego el propio presidente de la UC, Juan Tagle, señalaba que no había nada formal para la incorporación del experimentado jugador.

Universidad Católica ya aseguró los fichajes de Jhojan Valencia y Dylan Escobar, y además este viernes se sumó la posibilidad de repatriar a Erick Pulgar, nombres que han sido prioridad por sobre Medel, quien debería dejar Boca Juniors para el 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Gary Medel hizo un especial guiño a la UC

Pero, esta jornada fue el propio Gary Medel el que dio un nuevo paso en esta relación con la UC, con un guiño que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La escuadra de la Franja subió este viernes un video a su Instagram con más avances en las obras de su nuevo estadio, el Claro Arena, algo a lo que el otrora seleccionado chileno reaccionó de manera evidente.

Es que Medel dio me gusta al posteo de la UC sobre el remodelado recinto en San Carlos de Apoquindo, y sea coincidencia o no, no pasó colado para los más despiertos en redes sociales.