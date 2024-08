La UC se queda sin técnico: Tiago Nunes es castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP

Luego del empate sin goles de Universidad Católica frente a Everton, el entrenador de los cruzados, Tiago Nunes, tuvo un acto de sinceridad al momento de explicar la discusión que se produjo en el entretiempo del partido, luego del penal perdido por Fernando Zampedri, algo que finalmente le trajo consecuencias.

En conferencia de prensa, el técnico señaló "son discusiones propias del fútbol. Intenté provocar una segunda amarilla para Tomás Asta-buruaga, él estaba eufórico por el penal, pero no pasó nada, nos abrazamos ya tras el partido. Es un gran muchacho, lamento no haberlo tenido en Católica. No voy a pelear con jugadores, tengo casi 50 años ya".

La UC denunció a Everton por infringir las bases del torneo 👀



👉https://t.co/GkhXTyhVdV pic.twitter.com/ViyyWeDcZA — Al Aire Libre (@alairelibrecl) August 14, 2024

El contundente informe de José Cabero sobre Tiago Nunes

Luego de lo sucedido, el árbitro del encuentro, José Cabero, indicó: "se advierte que, al terminar el primer tiempo, el DT de U. Católica, Tiago Nunes, inicia un diálogo áspero con el jugador de Everton, provocando una discusión entre esas dos personas, lo que continuó durante el trayecto desde el campo de juego hacia camarines, donde finalmente se logró controlar gracias a la colaboración de otras personas", informó.

Sin embargo, también apuntó a la "transparencia de Tiago Nunes". "Se hace presente, según declaraciones posteriores del propio señor Nunes, que dicha discusión fue provocada por él con el solo propósito de obtener una ventaja deportiva, pretendiendo que el jugador de Everton, que ya se encontraba amonestado, recibiera una segunda amonestación", planteó.

Seguimos en carrera 👊 y vamos por los tres puntos este fin de semana ✅



Branco Ampuero estuvo en #Conferencia1xbet 🎙️ Allí, el defensor de #LosCruzados habló sobre el presente de La Franja, los últimos resultados y el partido de este domingo ⚪🔵



🎙️➡️ https://t.co/vDNY2lQpY9 pic.twitter.com/MrLQekgEzb — Universidad Católica (@Cruzados) August 21, 2024

El castigo de la ANFP a Tiago Nunes

Debido a estas últimas declaraciones, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó nota y le dio una fecha de castigo al entrenador de Católica, sanción que se ratificó este miércoles en la sede de Quilín.

Por esto, el brasileño no podrá estar presente en el encuentro en que Universidad Católica recibirá este domingo a Huachipato, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.