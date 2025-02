No los dejó bien parados: Rodrigo Piñeiro contó las razones de por qué no fichó en la UC

La Universidad Católica no ha podido concretar todo lo deseado en fichajes para esta temporada, esencialmente en la zona creativa del mediocampo o un jugador que en ofensiva que les abra la cancha, y le dé aún más poder de gol a Ferando Zampedri.

Una de las alternativas que manejaron en la Franja, y que se dio por fijo en un momento, fue el delantero Rodrigo Piñeiro, que antes de emigrar a Vélez Sarsfield descollara en la Unión Española, y que para sorpresa de muchos estampó su rúbrica en Everton de Viña del Mar.

El 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 que faltaba para lograr la 𝗿𝗲𝗰𝗲𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮 llegó a 𝗩𝗶𝗻̃𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗿 🧪✨️.



¡Bienvenido al 𝗺𝗮́𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼́𝗻! ❤️‍🔥🤩



🔹️ #YoCreoEnElEforé • #VamosEverton • #Evertonízate 🔸️ pic.twitter.com/soIc29k8YV — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) January 31, 2025

Piñeiro contó por qué no llegó a la UC

En una conversación con TNT Sports el uruguayo comentó que todo iba bien encaminado, y hasta hubo un diálogo con el adiestrador cruzado Tiago Nunes: “se conversó con Católica, ellos habían llamado dos veces cuando estaba en Unión. Ahora hablé con el técnico, ahí no había conversaciones con Everton”.

El “Loly” Piñeiro comentó que se entusiasmó, pero nada se concretó: “ya entrenaba apartado en Vélez, quería salir, no me llamaron más y ahí apareció Everton, donde me mostraron de una el interés que tenían. Con Católica no se avanzó por cosas mías, si no por ellos”. Por lo mismo el atacante es agradecido de los Ruleteros “el club me recibió de gran manera, estoy muy a gusto. Hay uruguayos que conozco hace tiempo, la bienvenida fue muy buena”, remató el nuevo delantero de los Oro y Cielo, que este fin de semana por Copa Chile enfrentan a San Luis.