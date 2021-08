Ricardo Lunari: En 23 años nunca me llamó alguien de Universidad Católica

El ex futbolista Ricardo Lunari aseguró que desde Universidad Católica, club que defendió en la década de los '90, nunca ha recibido una llamada, algo que le llamó la atención.

"En 23 años nunca me llamó alguien del club para ofrecerme algo o decirme si quiero trabajar en las divisiones inferiores. No lo necesito y tampoco me ando ofreciendo, pero siempre le llamó la atención que nunca me convocaran", indicó a Las Ultimas Noticias.

"Yo no tengo ningún problema con el club y con los hinchas. Al contrario, la UC me dio mucho y siempre he sentido un gran cariño por la hinchada y la institución", aclaró.

Lunari, hoy DT de Provincial Osorno, estuvo en los "cruzados" durante tres periodos, en 1993, en 1995 y luego entre 1996 y 1998, ganando un título el '97.