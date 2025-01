¿Se enredó lo de Gary Medel en Universidad Católica?

Universidad Católica está trabajando, al igual que todos los clubes del fútbol chileno, en tener un mercado de pases que les permita volver a una de sus épocas más gloriosas.

Una de las opciones para reforzar el plantel y que mantiene en vilo a los hinchas de la Franja es la de Gary Medel, quien no continuará en Boca Juniors y hace rato está en conversaciones para volver al club de sus amores.

¿Gary Medel llegará a Universidad Católica?

En conversación con Cooperativa Deportes, José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, aclaró en qué están con el formado en el fortín cruzado, a semanas de iniciado el mercado de pases.

"Con Gary estamos conversando, estamos negociando. Por supuesto que como todo jugador y es válido, hay una petición económica de parte de él, hay una posibilidad económica que es la que puede pagar el club y en eso estamos", indicó.

Ante la insistencia de si está caída la negociación, Tati Buljubasich aclaró: "No, yo no digo que esté enredado, simplemente estamos dentro de una negociación y tratando las dos partes de llegar a un acuerdo".

El mal momento económico de la UC

Una de las situaciones que está demorando la llegada de incorporaciones al plantel de Tiago Nunes, y en particular la de Gary Medel, es el mal momento económico que vive la UC, sobre todo por la gran inversión que hicieron en su nuevo estadio.

"(la demora con Gary) es que lamentablemente este no es el mejor momento económico del club, por razones fáciles de ver. Primero, errores que hemos cometido en los últimos años, no haber entrado a los torneos internacionales, no estar en la fase de grupo de la Copa Libertadores, es una diferencia económica muy grande".

Además, el exportero de la UC agregó que "no contar con el estadio, que eso te permite una capacidad mayor de gente que va llegando, porque quieras o no, ir a Santa Laura ya no es lo mismo que el hincha que está acostumbrado. Entonces este tal vez no es el mejor momento desde el punto de vista económico para cumplir a veces con las peticiones, la necesidad de un jugador. Así que estamos trabajando y viendo si podemos llegar a un acuerdo".