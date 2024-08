41 días después: Finalmente fue presentado en Universidad de Chile Antonio Díaz

Este mediodía el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, realizó en el Centro Deportivo Azul la presentación de dos refuerzos de Universidad de Chile, el primero Antonio Díaz que tuvo que esperar más de un mes y el segundo Fabricio Formiliano que tras dos días fue oficializado.

En una conferencia de prensa, Mayo explicó las razones de por qué demoró la presentación de Díaz en la U, razón que podría ser entendible, pero que sin lugar a dudas es una falta de respeto para el nuevo lateral.

"La de Antonio se la debíamos, le agradezco la comprensión, pero como Club ya habíamos definido que la primera conferencia de prensa presentación de un jugador, fuera la de Charles Aránguiz por razones obvias, se demoró un poquito más de la cuenta pero acá", señaló el gerente deportivo.

"Antonio ya jugó un par de partidos, han visto lo que es, lo veníamos siguiendo hace mucho tiempo y como club creemos que era uno de los mejores laterales del torneo", añadió Mayo.

Las primeras declaraciones de Antonio Díaz en Universidad de Chile

De entrada, una de las preguntas intentaba un poco dilucidar el motivo real de Antonio Díaz a la U, mucho se habló de que era un reemplazo a Marcelo Morales y el lateral lo confirmó: "Lo que dices tú es cierto, yo venía eso, pero que se quede creo que es bueno para todos, para mí y para él porque podemos competir por el puesto podemos darle un plus al equipo".

También ahondó en cómo se ha sentido, posterior a su llegada al CDA donde ya ha podido disputar algunos partidos por U. de Chile. "Muy contento de dar este paso, llegar acá que es un club muy grande, que me ha recibido muy bien. Ya me tocó jugar mis primeros partidos, todo lo que me ha pasado lo tomo en positivo".

Para cerrar, el ex O'Higgins de Rancagua fue consultado sobre qué es lo que ha podido aportar al equipo de Gustavo Álvarez en este breve tiempo que lleva. "Mucho juego ofensivo, también en lo defensivo estar firme. También he llegado a aportar a una buena competencia con Marcelo Morales y José Castro para que sigamos apuntando a lo más alto".

