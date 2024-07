Barra Los de Abajo hace dura advertencia a Azul Azul por el precio de las entradas

Desde hace un tiempo la barra Los de Abajo de la U viene reclamando por lo que ellos consideran el alto valor de las entradas y de paso, porque en la Copa Chile debiera existir la posibilidad de canjear los abonos anuales y así poder asistir a los encuentros de local de este torneo.

El posteo “Respeten los abonos” han sido replicado un par de veces en las Redes Sociales de la hinchada de Universidad de Chile, donde señalan que encuentran un abuso lo que están viviendo: “Exigimos que los abonados puedan hacer canje de sus entradas como todos los partidos del torneo local, agregando además que hemos tenido un buen comportamiento en los duelos y la SA no ha sido recíproca con el actuar del hincha”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🔵BARRA BRAVA LOS DE ABAJO🔴 (@losdeabajooficial)

La dura advertencia a Azul Azul

La Sociedad Anónima que administra a la U, decidió para este partido de revancha de la Copa Chile mantener el valor de las entradas a galería en once mil pesos, los que ya había cobrado para el duelo contra San Antonio Unido, lo que no agrado a la barra de Los de Abajo, que subió el tono de sus reclamos: “dejen de robar porque lo van a lamentar muy fuerte, ¿Les gusta ver el estadio lleno? A nosotros también, pero no será a costa de los bolsillos de los hinchas más fieles que con tal de asistir a ver a la U gastan lo que no pueden, ver a la U no es un lujo, ver a la U es el sentimiento de miles”, expresaron en este nuevo posteo.

La advertencia toma un tono amenazante respecto a lo que pueda suceder: “tendrán que asumir todas las consecuencias, las que ustedes hacen vista gorda de la situación que los hinchas exponen, lean sus redes sociales y se darán cuenta de lo que el hincha de la U pide. Si para el próximo duelo no ponen precios acordes a la realidad de los Bullangueros, vamos a tomar a medidas. Van a caer y se los advertimos”, cierra el comunicado realizado este jueves 11 de julio.

El partido de la U frente a Everton por las semifinales de vuelta de la zona Centro Norte de la Copa Chile se disputará este domingo 14 de julio en el Estadio Nacional a contar de las 17:30 horas (21:30 GMT) y el siguiente pleito que afronten de local será por la tercera fecha de la segunda rueda del torneo de Primera División el domingo 4 de agosto frente a Deportes Copiapó a las 17:30 horas, donde se verá si hubo baja de valor de las entradas o habrá que ver el proceder de la barra.