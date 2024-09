Carlos Heller expuso su gran deseo entorno a Universidad de Chile

Universidad de Chile tiene contenta a toda su gente debido al positivo momento que los tiene como líderes del Campeonato Nacional, incluso de aquellos que no generar el mejor de los recuerdos en el entorno del club.

Carlos Heller estuvo al mando de la U como presidente entre 2014 hasta su salida en 2019, la cual se dio acusando amenazas de parte de los hinchas azules y con un mal momento a nivel deportivo del elenco estudiantil.

Y, luego de haber estado fuera del mapa, el otrora empresario volvió a aparecer con un fuerte deseo que precisamente involucra a la institución universitaria.

Carlos Heller le hace un llamativo guiño a la U

Esta jornada, en medio de una nueva edición del WRC Rally Chile Biobío, Heller expuso su postura frente a un regreso al fútbol, incluso yendo más allá y manifestar su deseo de acercarse nuevamente a la U.

En diálogo con el medio Sabes Deportes, el extimonel de Universidad de Chile mencionó que: "Conmigo en el 2017 fue la última vez que fuimos campeones con Guillermo Hoyos. Tuve la oportunidad de almorzar hace poco con Matías Rodríguez y Gustavo Canales. Ellos son muy cariñosos, tenemos grandes recuerdos de la época de la U de esos campeonatos cuando llegó Martín Lasarte y yo tomé la U ese año y logramos ser campeones de inmediato".

"Nostalgia me baja todos los fines de semana cuando juega la U. La verdad para ser sincero no he vuelto nunca más al estadio desde que renuncié aquí en Concepción, pero siento nostalgia, lo sigo por televisión. Algún día me gustaría volver a ver a la Universidad de Chile y pronto voy a volver al estadio", apuntó.

Heller no se cierra a ninguna oportunidad en el fútbol

Bajo el mismo punto, Heller señaló que: "El fútbol, te digo, me sigue gustando mucho, me encantaría volver en algún minuto, por ahí me han pedido que tome Iberia nuevamente, que está pasando por un muy mal momento aquí en Los Ángeles".

"Iberia hasta hoy día a punto de descender a la Tercera B, que sería muy penoso y en una de esas me verán por ahí otra vez en el fútbol nuevamente", sentenció al respecto.