Carlos Heller visitó el CDA y se despidió del plantel de Universidad de Chile

El presidente saliente de Azul Azul, Carlos Heller, visitó este jueves el Centro Deportivo Azul de la comuna de La Cisterna, donde se despidió de los funcionarios y además del plantel de jugadores de Universidad de Chile.

A los trabajadores del club, el ex timonel "laico" les aseguró que "no los voy a dejar tirados", mientras a los futbolistas les comentó que la decisión es perentoria y que de ella no hay vuelta atrás.

Heller dejó su puesto a José Luis Navarrete como presidente interino y a fines de abril Azul Azul realizará una junta de accionistas en la que quedará definidos los próximos pasos de la concesionaria.