¿Es mejor perseguir o ser perseguido? Así vive Gustavo Álvarez la lucha por el título entre la U y Colo Colo

Universidad de Chile está en plena lucha por el título con Colo Colo a falta de pocos partidos para el final del Campeonato Nacional, aunque el Cacique está con mejores chances, ya que depende de sí mismo.

De todas formas, esto no complica al entrenador Gustavo Álvarez, quien expresó un discurso de tranquilidad de cara a la recta final de la competición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Gustavo Álvarez y la definición del título entre la U y Colo Colo

En conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, Álvarez señaló: "Es igual perseguir que ser perseguido. Me lo tomo igual. Yo estaría igual ocupando los 16 puestos de la tabla. Es mi profesión y debo ser frío".

"No puedo alterarme por las sensaciones del ambiente. No me inmuta la posición de la tabla en que estemos, no hago ni más ni menos en mi día de trabajo. Debo abstraerme de las emociones dominantes".