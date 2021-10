¡Escándalo! Hinchas de la U invadieron la cancha en Rancagua y agredieron a Aránguiz y Rodríguez

Un escándalo se vivió este sábado en el Estadio El Teniente de Rancagua, ya que hinchas de Universidad de Chile invadieron la cancha y agredieron a Pablo Aránguiz y Thomas Rodríguez tras la derrota por 2-1 de su equipo ante Curicó Unido.

Los fanáticos azules ingresaron al campo de juego tras el pitazo final. Primero empujaron a Thomas Rodríguez y después se fueron con todo hacia Aránguiz, a quien también empujaron, con mayor violencia, y este debió escapar hacia el túnel tras recibir además insultos de todo tipo.

Estos se hacen llamar hinchas son mas que criminales

Atacar al Aranguiz y al Rodriguez eso de mas wn porfavor

Es entendible la frustuacion

El Rodriguez esta claro que no es para la U pero no es atacarlo @udechile como hincha de la U no le den entradas a estos weones pic.twitter.com/TNLPSD6QT3