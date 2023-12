Federico Valdés por cláusula de Gustavo Alvarez: Otros por mucho menos están dispuestos a trabajar dos años en la U

El expresidente de Azul Azul Federico Valdés charló con Al Aire Libre en Cooperativa en función del aniversario del título de la Copa Sudamericana de 2011, y comentó el presente de Universidad de Chile asegurando le parece exagerado pagar 800 mil dólares por la cláusula de salida del hoy técnico del campeón Huachipato, Gustavo Alvarez.

"Vi jugar a Huachipato dos veces, las dos veces que jugó ante la U, entonces no tengo una opinión del técnico por lo que no me referiré a él, pero pagar casi un millón de dólares para partir... Creo que hay técnicos que por mucho menos que eso están dispuestos a trabajar dos años en la U", dijo Valdés, quien apuntó su experiencia al mando de Azul Azul a la hora de contratar técnicos.

"La decisión más difícil es elegir al técnico. Nosotros tuvimos muy buenos técnicos, y otros no tan buenos. Con José Basualdo nos fue muy mal, con (Arturo) Salah nos fue bien, estábamos empezando y con (Sergio) Markarian fuimos campeones, con (Gerardo) Pelusso llegamos a semifinales de Copa Libertadores, y qué decir de Sampaoli, pero Basualdo no era técnico para la U", expresó.

"Es más difícil que elegir jugadores y tiene un impacto mayor, hay que tener mayor conocimiento", añadió.

En ese mismo camino, Valdés fue consultado respecto a la posibilidad que Jorge Sampaoli vuelva a vestirse con el buzo azul.

"Lo veo como un sueño. No me imagino en qué circunstancias hoy Sampaoli pueda volver, no sé en 10 años más. Pero hoy tiene una trayectoria, tiene expectativas de renta que no cuadran con la realidad del futbol chileno", dijo.

"Nosotros cuando lo trajimos, lo hicimos con un presupuesto que era muy razonable. Le pagamos 800 mil (dólares) a todo su cuerpo técnico", comentó.