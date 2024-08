Felipe Gutiérrez desclasificó el momento en que pudo haber jugado por Universidad de Chile

Felipe Gutiérrez estuvo a un paso de firmar por la Universidad de Chile en 2023, pero un giro inesperado lo llevó a los Emiratos Árabes. Lo que parecía una gran oportunidad, se complicó por diferencias con el entrenador Mauricio Pellegrino, dejando a Gutiérrez sin equipo en Chile.

En un entrevista con Cristián Donoso en Youtube, el volante chileno explicó cómo se dieron sus conversaciones con los azules y por qué finalmente no llegó a un acuerdo.

Primero Gutiérrez comentó el dificil momento que pasó luego de abandonar Universidad Católica. "Yo estaba listo en Unión La Calera y en Calera no me respondieron más el teléfono y yo estaba sin nada. En Unión Española no tenían considerado un volante, en Everton tampoco; en ningún equipo me querían. Yo sentía que estaba para jugar y ningún equipo en el fútbol chileno me quería".

¿Felipe Gutiérrez es ídolo?



No creo, el solo hecho de querer jugar en la U me hace dudar. Increíble sus declaraciones. #LosCruzados pic.twitter.com/sMvZlLtftl — PAPI TAGLE (@PapiTagle) August 15, 2024

Universidad de Chile quería a Felipe Gutierrez, el entrenador no

Es en ese momento cuando su camino se cruza con el de U. de Chile. "Resulta que sale la U, voy a la oficina de mi representante, me junto con ellos, me explican un poco cómo era la dinámica y digo 'bueno, si no sale nada, voy a tener que jugar'. Y resulta que lo mismo, 'te damos la respuesta mañana... está aprobado por el club, por el director deportivo, lo único que no tenemos es el entrenador, que parece que quiere, pero quiere a otro jugador'"

En ese momento Felipe se comenzó a preocupar por su futuro, pero consideró que el CDA podría ser una gran opción, de hecho, incluso habló con el propio Mauricio Pellegrino diciéndole que: "'Pregúntale a jugadores que he compartido'. Preguntó y no daba la respuesta, porque él quería que le trajeran al otro chico, que era el Tucu Sepúlveda".

Un ex cruzado salió en ayuda de Felipe Gutiérrez

"Era difícil, porque estaba empezando el Campeonato Nacional y el otro chico estaba inscrito en Audax Italiano. Y yo esperando dos o tres días, no me dijeron nada. Yo no quería salir de Santiago", explicó Gutiérrez.

Finalmente, el volante fue llamado por Juan Antonio Pizzi en Al Wasl y lo llevó a los Emiratos Árabes Unidos. "Todo esto fue en dos días. Al tercer día me llama Juan y me dice 'ya liberamos al jugador, vente para acá'", cerró.