Figura joven de la U SE DERRITIÓ por los elogios de Alexis Sánchez

Este miércoles 10 de julio, el plantel de Universidad de Chile continuó con su preparación para el próximo desafío en Copa Chile, la revancha ante Everton en la Zona Centro Norte.

Y luego de la práctica de los jugadores que emitió conceptos fue Lucas Assadi, quien se refirió al goleador histórico de la selección, Alexis Sánchez, en el Centro Deportivo Azul.

Lo que dijo Alexis Sánchez sobre Lucas Assadi y las figuras jóvenes de Chile

En el programa de Mark González, estrenador el pasado domingo 7 de julio por su canal de YouTube, Sánchez habló de su madre y también de los jóvenes con proyección en nuestro país.

"Hoy en día, como estoy ahora, tanto en la Selección como en mi club, trato de ayudar. Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la Selección, como Darío Osorio, Marcelino Núñez o Lucas Assadi. Y a veces yo soy exigente, pero siempre constructivo con ellos", fue lo que dijo AS7, lo que hizo eco en uno de ellos.

La respuesta que dio Lucas Assadi sobre los elogios de Alexis Sánchez

Luego de enterado, Assadi se emocionó cais tanto como Alexis Sánchez hablando de su mamá, dejando palabras para el tocopillano.

"Me lo tomo de buena manera que me considere, siempre me habla, aconseja me dice lo que puedo mejorar", aunque no quiso ir más allá con la analogía sobre los jugadores chilenos y argentinos. "Lo de los argentinos y chilenos, no tengo experiencia con argentinos jóvenes para llegar a comparar", cerró.