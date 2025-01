Gustavo Álvarez dio su opinión sobre el mercado de fichajes y la crisis institucional de U. de Chile

El entrenador de Universidad de Chile Gustavo Alvarez se refirió este sábado, en la previa del encuentro amistoso frente a Coquimbo Unido por la Copa Betano 2025, al mercado de fichajes que ha tenido el conjunto azul y la crisis institucional que vive por estos días Azul Azul a raíz de los cuestionamientos realizados por la Comisión para el Mercado Financiero al movimiento que le permitió a Michael Clark transformarse en el principal accionista de la concesionaria que administra a la U.

En conferencia de prensa realizada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, escenario del partido de este domingo, y en relación al mercado de fichajes, el DT valoró la incorporación de Gonzalo Montes, el que se suma a Julián Alfaro como, hasta ahora, los únicos refuerzos azules de la temporada.

Álvarez destacó la llegada de Gonzalo Montes a la U y descartó lentitud en llegada de refuerzos

Durante este sábado Universidad de Chile oficializó la llegada de Gonzalo Montes, algo que fue bien recibido por el DT.

“Son aportes valiosos para enriquecer el plantel. Terminada la temporada pasada dije que ese tenía que ser el piso para seguir creciendo y en virtud de eso, son las incorporaciones”, expresó el entrenador.

Respecto a la lentitud para sumar nuevas incorporaciones, el DT de los laicos indicó que todo se debe a que las ligas extranjeras hace poco terminaron sus actividades, lo que ha retrasado las negociaciones.

“Sí, esperamos nuevos nombres. Este año comenzamos a entrenar temprano. Es una excepción en la región ya que hay otras ligas que terminaron más tarde. Hay un mercado que comenzó atrasado. Nosotros diseñamos el plantel 2025 con los puestos que hay que incorporar y el club está trabajando en ello para concretarlo”, explicó con tranquilidad el DT.

“Es muy apresurado calificar de atrasado el mercado cuando recién empieza. Quisimos ser prolijos con la llegada de Gonzalo Montes. (Federico) Mateos firma en Ñublenses y Montes llega a la U. Hicimos las cosas en tiempo y forma, como se hicieron las cosas desde que llegué”, cerró.

🗣️ Gustavo Álvarez: "El partido de mañana lo afrontamos con la misma seriedad y responsabilidad de cada partido. Por la magnitud de la institución que representamos y la camiseta que vestimos, no diferenciamos entre partido amistoso, un torneo u otro". pic.twitter.com/eeLDNUql7G — Universidad de Chile No Oficial (@uchnooficial) January 4, 2025

Su opinión sobre el momento institucional de Azul Azul

Respecto a la crisis que atraviesa Azul Azul, la concesionaria que administra el fútbol de la Universidad de Chile y que ha acarreado la renuncia de dos directores tras los cuestionamientos realizados por la Comisión para el Mercado Financiero al movimiento financiero que le permitió a Michael Clark transformarse en el principal accionista de la concesionaria que administra a la U, el DT se mostró tranquilo, indicando que los temas directivos no han influido en los trabajos de pretemporada que ha realizado el plantel en las últimas semanas.

El DT incluso descartó problemas entre la dirigencia y el gerente deportivo Manuel Mayo por el tema de refuerzos.

“A Manuel (Mayo) lo veo tranquilo, sin ningún tipo de complicación como desde que llegué al club. Nosotros trabajamos con la misma armonía y tranquilidad desde el primer día. Desde hace más de un año que llegué al club, y uno de los motivos de mi elección para aceptar el cargo era el momento institucional”, sostuvo.

“Me preguntaron por los movimientos del directorio, yo digo que deportivamente no nos afectaron. No opino de cosas que no sé”, comentó.

🎙️ Gustavo Álvarez: "La verdad que a Manuel Mayo lo veo tranquilo, sin ningún tipo de complicación desde que llegué al Club. Nosotros trabajamos con la misma armonía y tranquilidad. Uno de los motivos de mi elección y de aceptar el cargo, era el momento institucional producto de… — Universidad de Chile (@udechile) January 4, 2025

¿Cuándo y dónde juega la U ante Coquimbo Unido?

Este domingo 5 de enero a las 16:00 horas, esto en el marco de la Copa de Verano de este año, Universidad de Chile enfrenta a Coquimbo Unido en el estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

El partido será transmitido a través de la plataforma de Disney +, por lo tanto no tendrá señal en la televisión abierta. Pero sí podrás seguir todos los detalles del encuentro en Al Aire Libre.