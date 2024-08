Gustavo Álvarez entregó detalles sobre el actual estado de Charles Aránguiz en Universidad de Chile

Con mucho más ánimo que en otras ocasiones, el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez comentó el estado de Charles Aránguiz, que hizo su debut por los azules en el pasado Superclásico. Si bien no se la quiso jugar con el minutaje, dio a entender que podría ser titular.

El ingreso de Aránguiz en el partido frente a Colo Colo ilusionó a todos los hinchas azules, ya que pese a todo lo que se dijo previo a su llegada, el volante disputó 45 minutos y físicamente se le vio bastante bien.

Si Charles Aránguiz está contento, Álvarez también

Por eso la primera pregunta sobre el 'Príncipe' fue sobre cómo lo ve para ser de la partida frente a O'Higgins. "A Charles lo veo bien, no solamente bien futbolísticamente, si lo veo contento aquí en Chile, en el club, y bueno mañana se enterarán de la alineación. Yo en eso soy bastante respetuoso, de que mientras que no salga la lista oficialmente, no me gusta darla antes".

Luego se vivió un momento divertido, algo que meses anteriores era impensado, donde fue consultado para cuántos minutos está disponible para jugar, Álvarez se rio y pensó que querían que dijera si iba a ser titular, pero posteriormente señaló: "Físicamente está bien y está muy feliz de estar acá, mañana veremos cuántos minutos".

Formiliano desplazaría a Ignacio Tapia en Universidad de Chile

Uno de los recientes fichajes de la U es el central uruguayo Fabricio Formiliano, jugador que al parecer sería titular frente al 'Capo de Provincia', a lo que el DT de los azules respondió a las diferencias que hay con otros defensores como es el caso de Ignacio Tapia.

"La diferencia entre esos dos jugadores primero es la experiencia, tienen edades diferentes. Lo segundo es el perfil, uno es zurdo y el otro es diestro, esas son las diferencias de características. Después se coteja y se compara el rendimiento", comentó.

También respaldó el recorrido que tiene el uruguayo de 31 años, que viene trabajando con la misma intensidad que los jugadores de U. de Chile: "Fabricio llegó al club con una buena cantidad de minutos, jugó 19 partidos en esta temporada, así que viene con un minutaje muy similar a los jugadores de nuestro plantel que tiene más minutos jugados. Y sí, lo vi bien".

Revisa la conferencia completa acá