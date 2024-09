Johnny Herrera destaca a Castellón tras su récord de imbatibilidad en la U: “No es un jugador que venda humo”

Este pasado fin de semana el portero Gabriel Castellón marcó un hito en el arco de Universidad de Chile ya que alcanzó los 669 minutos sin recibir goles en partidos de Primera División.

En el triunfo de 1-0 sobre Palestino, el ex portero de Huachipato superó a dos históricos del arco azul, ya que dejó atrás los 626 minutos de imbatibilidad que poseía Sergio Bernabé Vargas hasta la fecha y los 622 minutos que tenía Johnny Herrera sin recibir goles.

“Superman” en conversación con Cooperativa Deportes destacó lo hecho por Castellón en el arco de la U, señalando que: "No es fácil llegar al arco de la U y adaptarse, y jugar con la presión que existe, con las exigencias que hay, a poder ganar, que el arquero no se puede equivocar, y ser muy efectivo. El proceso que estaba viviendo, que era un proceso de adaptación, era acorde a la situación. No esperaba que fuera figura en todos los partidos".

"Había gente que decía que era muy cuestionado, lo criticaban, incluso exarqueros, pero ahí se sabe quien sabe de fútbol y quien no", agregó al respecto.

“Ha sido un trabajo de equipo. Le costó empezar el año, pero se encontró con un equipo sólido que te ayuda a ser sólido. Cuando un compañero te defiende bien tú vas a hacer lo imposible para defender bien a tu compañero y eso se ve reflejado en la línea defensiva de Universidad de Chile”, dijo.

El ex guardameta azul elogió a Castellón, afirmando que se trata de un arquero sobrio, que declara bien y que no es un “vende humo”, algo que los equipos agradecen.

“Es algo muy merecido. Al Flaco le ha costado, deambuló mucho tiempo sin ser muy destacado. Es un arquero extremadamente sobrio y uno que ha compartido el puesto lo valora mucho ya que no es de los que vende humo”, sentenció.