La U tiene un sueño para el 2025 y así dar pelea en la Libertadores

A la Universidad de Chile le faltan tres fechas para el cierre del Campeonato Nacional, y junto a Colo Colo son lo únicos aspirantes a levantar la copa, por lo que para la U el 2025 ya comienza a ser materia de planificación.

Los Azules ya aseguraron su participación en la fase grupal de la Copa Libertadores del próximo año, lo que le significa acceder a los premios que entrega la Conmebol y los habituales llenos del Estadio Nacional de parte de la hinchada de la U, que tendrán ingresos de al menos cinco millones de dólares, por lo que hay caja para reforzar el plantel.

👋🇨🇱 ¡Bienvenido! @udechile jugará la CONMEBOL #Libertadores 2025.



🔜 El club chileno vuelve a la competencia tras 4 años. pic.twitter.com/8XlFtlik7e — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 30, 2024

El sueño de la U para el 2025

En la dirigencia de los universitarios desean tener un año aun de mejores resultados el 2025, y por lo mismo planifican la próxima temporada, y tal cual se ha venido esbozando, uno de los sueños que tienen es repatriar a Eduardo Vargas, que finaliza contrato con el Atlético Mineiro de Brasil, y por lo mismo hay iniciativas para ver qué solicitará el atacante para llegar a la tienda azul.

Dado que Luciano Pons no satisfizo, y que Nicolás Guerra no ha rendido a plenitud, e incluso las informaciones de los medios que habitualmente frecuentan en Centro de Entrenamiento Azul no concuerdan respecto de Cristian Palacios, es que la dirigencia se puso en mente tener dos atacantes para el próximo año, donde el otro delantero sigue siendo como gran anhelo Felipe Mora, que de no concretarse se irá por un nombre de peso de un goleador internacional.