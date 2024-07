Las primeras palabras de Antonio Díaz como jugador de Universidad de Chile

Universidad de Chile oficializó este miércoles al lateral izquierdo Antonio Díaz como nuevo refuerzo del club, el primero de cara ala segundo semestre de la temporada.

Díaz entregó sus primeras declaraciones al llegar al elenco estudiantil.

Las sensaciones de Antonio Díaz por llegar a Universidad de Chile

"Estoy muy feliz por llegar a la U y lo tomo con mucho profesionalismo. Este salto me llega en un buen momento, me estaba preparando para esto. Sé que arribo a un gran club y donde hay excelentes jugadores. Me quiero ganar un puesto dando lo mejor de mí. Soy un jugador muy aguerrido y que dará todo por esta linda institución", señaló el exO'Higgins.

Por su parte, el gerente deportivo Manuel Mayo sostuvo: "Antonio es un jugador potente, con la capacidad de repetir acciones a alta intensidad, en defensa y también en ataque. Es muy competitivo y ha mostrado el carácter que se necesita para jugar en la U. Como Club, definimos con Gustavo Álvarez perfiles y posiciones a reforzar para el segundo semestre y Antonio cumple con esos parámetros totalmente".

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile enfrenta este domingo de visita a Everton a las 15:00 horas en Viña del Mar por la ida de los cuartos de final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, mientras que la revancha es siete días después en el Estadio Nacional.

