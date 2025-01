Leandro Fernández y su cariño por la U: “Me quedo hasta que me echen”

Uno de los puntos fuertes de la pasada temporada en Universidad de Chile fue Leandro Fernández en ataque y es que el delantero desde su llegada ha jugado 60 partidos con la camiseta azul, en los cuales ha marcado 23 goles y ha entregado 16 asistencias, números que hicieron que los hinchas se encariñen con el jugador.

Ese cariño hacia el ex jugador de Independiente de Avellaneda hizo que él también se enamorara de la U y su gente, tanto así que en el canal de YouTube del cuadro azul se subió un video en donde le preguntaron si ya se enamoró de la U a lo que él respondió: "Sí, ya está, me quedó acá hasta que me echen".

Una nueva historia de amor en el romántico viajero

Su entrega dentro de la cancha es otro de los factores que ayudan a que Fernández sea reconocido por la hinchada universitaria.

Tras las vacaciones, el delantero trasandino mencionó lo feliz que estaba de volver a entrenar y que uno de los objetivos de este año va a ser la Copa Libertadores y lo especial que es estar en esta competencia, tal así que hizo la comparación de que "la Libertadores es la Champions League para los sudamericanos", agregando que "ojalá nos toque un lindo grupo, competitivo para poder mostrar que podemos competir internacionalmente".

Cabe consignar que el sorteo de los grupos para la Libertadores se realizará el 19 de marzo donde los laicos conocerán a los otros 3 equipos que enfrentarán en su vuelta a esta competencia.