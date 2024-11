Los pecados que cometió Universidad de Chile en su denuncia contra Colo Colo

Universidad de Chile no logró que el Tribunal de Disciplina aceptara su denuncia por desacato contra Jorge Almirón, técnico de Colo Colo, tras una votación que desestimó la acusación. La denuncia de la U no logró presentar pruebas contundentes para respaldar sus argumentos.

El comunicador Juan Cristóbal Guarello en su programa "La Hora de King Kong" reveló que la denuncia de los azules fue desestimada por el Tribunal de Disciplina con una votación de 4-2. Además, destacó que Azul Azul no pudo establecer un vínculo claro entre Almirón y los implicados en el incidente.

En su programa el comunicador analizó en detalle la denuncia y la defensa de Colo Colo. Según él, los argumentos de la U fueron "blandos" y no consiguieron probar que hubo una infracción por parte de Almirón o los jugadores involucrados.

¡4 a 2! Esa es la información que maneja #KingKong sobre la resolución del Tribunal frente al caso de #LaU contra #ColoColo. ¿Quién ganó el fallo? El cuadro de Jorge Almirón. Te contamos esto y más hoy a las 23:30 horas, gracias a #Mundo y #Coolbet. pic.twitter.com/mN2oAKE33h — La Hora de King Kong con Juan Cristóbal Guarello (@horadekingkong) November 6, 2024

¿Cuál fue el pecado de Universidad de Chile?

El comentarista explicó que la acusación de la U no logró establecer con claridad el nexo entre el técnico de Colo Colo, "No se trata de buscar los puntos, se trata de que Universidad de Chile no logra establecer el nexo entre a Almirón, Berríos y Vidal, solo los apunta a los dos. Dice los dos en actitud sospechosa pero no logra establecer ese vínculo".

"No se ubica a Berríos en la banca de Colo Colo llegando a hablarle a Vidal. Y no se ubica a Almirón dando instrucciones por teléfono. Entonces, al no poder establecer ese nexo Universidad de Chile, se debilita mucho su causa", añadió.

OJO. Se equivoca Guarello en la @horadekingkong al decir que debían probar "más allá de toda duda razonable" porque el tribunal de la ANFP aprecia la prueba "en conciencia". Estándares muy distintos.#LaHoraDeKingKong pic.twitter.com/2AKiejPa6O — Gol y Números ⚽️ (@golynumeros) November 6, 2024

Universidad de Chile no presentó pruebas realmente claves en contra de Colo Colo

Finalmente, Guarello enfatizó que, aunque los videos mostrados por la U podían generar sospechas, no existían pruebas suficientes para que el Tribunal aceptara la denuncia. "Se puede suponer, se puede decir que hay una presunción fundada de parte de la U, que los vídeos que se muestran uno podría suponer, pero no hay".