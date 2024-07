Matías Sepúlveda y su rol en Universidad de Chile: “Me ha tocado jugar en distintas posiciones…”

Universidad de Chile deberá viajar a La Serena para enfrentar a Audax Italiano por la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional. En la previa del duelo, Matías Sepúlveda compartió su visión del momento azul.

El mediocampista comenzó lamentando el empate frente a Cobresal que los hizo perder la punta del campeonato: "Se perdieron dos puntos importantes para seguir liderando el campeonato, pero hay que rescatar lo positivo, corregir errores y ahora pensamos en Audax".

🔙 Sobre el partido anterior ante Cobresal, ¿cuáles fueron las sensaciones y aprendizajes? 👇🏼 pic.twitter.com/CZVBih2WGj — Universidad de Chile (@udechile) July 25, 2024

También entregó detalles de cómo ha sido su adaptación al equipo tras su llegada a principio de año proveniente del cuadro itálico: "Cada día me he sentido mejor, he tratado de ser un aporte para el equipo. Me ha tocado jugar en distintas posiciones, he tratado de hacerlo de la mejor posible para el beneficio del equipo".

El aporte de Matías Spúlveda en Universidad de Chile

En cuánto al presente en U. de Chile, Sepúlveda en este 2024 ha anotado dos goles en partidos consecutivos. El Tucu agradeció la confianza del equipo en él. "Eso es una alegría para mí y sobre todo porque puedo ayudar al plantel. Eso refleja la calidad de jugadores y de personas que hay, lo hacen más fácil para rendir dentro del campo", sostuvo.

El zurdo entiende que el club universitario es un equipo grande y confía en poder retomar el liderato. "Este club está para cosas importantes, tiene que estar arriba y lo afrontamos como plantel. Nos toca Audax, hay que pensar en hacer mejores partidos y quedar liderando el campeonato que es como estamos desde el semestre pasado".

Las palabras del Tucu 🎤

Hablamos con Matías Sepúlveda y esto fue lo que nos contó sobre su momento personal en el equipo 🤘🏼 pic.twitter.com/sQr9ddRgD4 — Universidad de Chile (@udechile) July 25, 2024

Partido con sentimientos encontrados para Matías Sepúlveda

El joven volante de la U, llegó al Centro Deportivo Azul, precisamente desde Audax Italiano, donde realizó una gran campaña la temporada pasada, por lo que será un partido bastante especial.

"Un partido especial porque le tengo mucho cariño al club, hay personas importantes que le tengo mucho cariño. Dentro de la cancha se acaba todo eso por un momento y cada uno se juega el puesto, los puntos y es muy importante el partido", finalizó.