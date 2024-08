Maximiliano Guerrero analizó el rol protagónico que ha tenido este año en U. de Chile

El mediocampista de Universidad de Chile, Maximiliano Guerrero, analizó su 2024, que ha estado cargado de partidos, ya que no tuvo descanso durante el receso del Campeonato Nacional porque fue convocado por Ricardo Gareca a la Selección Chilena que disputó la Copa América 2024.

Una de las dudas que se han generado, es la cantidad de partidos que ha disputado el volante de U. de Chile. Este año ha tenido un rol protagónico en el cuadro de Gustavo Álvarez, donde este año ha disputado 18 de los 20 encuentros por el torneo, y los dos que no jugó se encontraba lesionado.

Frente a este dato, se le preguntó a Guerrero sobre su descanso, donde el jugador señaló que: "Ha sido un año bastante intenso, he tenido que jugar todos los partidos prácticamente acá y me ha tocado estar en la selección. Me lo he ido tomando con mucha calma, uno está preparado para jugar en cualquier tipo de momento, para jugar por la selección y por acá también".

Maximiliano Guerrero está preparado para disputar muchos partidos por la U

Pero ante la extensa cantidad de partidos jugados, Maximiliano tiene claro cuáles son sus prioridades. "El descanso es lo primordial que tengo que darle ahora y estar preparado ante cualquier circunstancia, se han jugado varios partidos, pero me he mantenido muy bien físicamente, así que me siento muy preparado, con mucha tranquilidad y confianza para lo que para lo que viene".

Maximiliano Guerrero y una eventual nominación a La Roja

El joven volante chileno, se espera que esté en la nómina de Gareca, que entregará este viernes, para la doble fecha clasificatoria de septiembre, sobre la posibilidad de estar en la lista, Guerrero comentó que para todo jugador es lindo estar en la selección.

"Estos últimos partidos me he sentido de muy buena forma, he vuelto a agarrar un poquito más de protagonismo. En el último partido logré anotar un gol, que era lo que estaba buscando hace harto tiempo. Si llego a estar nominado, a prepararme de la mejor manera, y si no, a seguir luchando, que siempre es lindo estar en una nómina de la selección".

Revisa la conferencia completa acá.