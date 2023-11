Pellegrino por caso de Jordhy Thompson: Lamentamos mucho que pasen estas cosas

El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se refirió en conferencia de prensa al caso que atraviesa el jugador de Colo Colo Jordhy Thompson, quien se encuentra en prisión preventiva por femicidio frustrado.

"Es un tema social, no tanto del fútbol", expresó este jueves en el Centro Deportivo Azul ante una pregunta sobre el tema.

"En nuestro club y en otros clubes en que estuve hay protocolos de comportamiento, sanciones. Es un tema que hay que atacarlo a nivel social, que nos afecta a todos, creo que siempre son temas delicados, para eso está la justicia", expuso.

Apuntó que hay que "esperar, ser pacientes, tratar de ayudarlos para que puedan tener conciencia de lo importante de estos aspectos, después dejar a la Justicia que haga su parte".

"He tenido algunas experiencias donde hemos pasado momentos difíciles porque también he perdido jugadores por estos aspectos. Lo deportivo es lo menos grave. Lamentamos mucho, no solo a nivel deportivo, sino que a nivel social que pasen estas cosas", cerró.