Pesar tras fallecimiento de histórico integrante de Universidad de Chile

El triunfo contundente de Universidad de Chile sobre Cobreloa tuvo una celebración que no duraría mucho, debido una lamentable noticia.

Esto porque la madrugada del sábado 24 de agosto se vio interrumpida debido al fallecimiento de un miembro histórico del club.

Pesar en la U por fallecimiento de histórico fotógrafo

Se trata de Patricio Lagos, exfotógrafo oficial de la institución deportiva que registró momentos históricos con el cuadro universitario, como la obtención de la Copa Sudamericana 2011, entre otros hitos del Romántico Viajero.

La triste noticia fue confirmada por el periodista César Campos, quien además de conocer al exfuncionario azul compartió un emotivo texto en redes sociales.

"Si alguna fuiste como periodista a reportear lo que pasaba en Universidad de Chile a El Sauzal, el Caracol Azul o al CDA y no supiste quién era el Pato Lagos, no valió mucho la pena. El ex fotógrafo oficial de la U partió de este mundo. Una pena. Saludos a su familia. Chao viejo", expresó el comunicador en su cuenta perosnal de X.