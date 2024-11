¿Qué dijo Marcelo Díaz por la derrota de la U ante Colo Colo en el Tribunal de Disciplina?

La victoria de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el Tribunal de Disciplina de la ANFP por el caso de Jorge Almirón trajo reacciones de lado y lado entre ambos clubes.

Primero fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por el lado del Cacique y ahora fue el capitán Marcelo Díaz en la vereda de la U.

¿Qué dijo Marcelo Díaz sobre la derrota de la U ante Colo Colo en el Tribunal de Disciplina?

Díaz compareció ante los medios en una conferencia realizada en el Centro Deportivo Azul y señaló: "Ni siquiera me había enterado, pero puedo responder una o dos preguntas sobre el tema. La dirigencia nos dijo que no nos enfoquemos ni nos preocupemos de eso, que solo nos enfoquemos en la cancha, como ha sido nuestra misión en el año, y a mí me da lo mismo, no puedo opinar mucho".

"Las reglas están para cumplirse para quien sea, por algo están las reglas y las leyes, pero eso no nos desenfoca de nuestro trabajo porque dependemos de ganar el domingo (en el duelo con Everton). Si no ganamos, o no hubiéramos ganado la fecha anterior nada podríamos hacer".

"Estamos en una instancia definitoria donde se ve reflejado un año que ha sido bueno, te deja a final de torneo peleando un campeonato y eso es positivo para nosotros, lo que suceda desde el CDA para afuera, a mí poco me preocupa, solamente me enfoco en hacer mi trabajo que ha sido bastante bueno este año... Las imágenes todos las vieron y no se puede decir mucho. Las reglas están para cumplirse y listo. Hasta ahí vamos a hablar", continuó.

Finalmente, habló de lo futbolístico: "Hay que destacar que ambos equipos hemos tenido un gran año, más allá de lo que sale en la prensa, por decirlo de alguna forma, por ejemplo en la U en ningún momento hemos dado de qué hablar en cosas extrafutbolísticas, no es lo nuestro, no nos vamos a contagiar de esas cosas".

"Creo que, a mi juicio, el campeonato no se está viendo empañado, porque estamos llegando a la última fecha con ambos equipos peleando el torneo y en ningún momento hemos hablado mal de nosotros ni de los rivales, creo que acá se valora mucho, yo por lo menos, lo que hemos hecho en el año los dos equipos", cerró.

¿Cuándo se define el Campeonato Nacional entre Colo Colo y la U?

Este domingo se definirá el Campeonato Nacional con los duelos en paralelos de Colo Colo ante Deportes Copiapó y Universidad de Chile frente a Everton.

A la U solo le sirve ganar y que el Cacique empate (para forzar una final) o pierda (para ser campeón directamente.

Si los Albos ganan o la U no suma de tres puntos, se acaban las combinaciones y el elenco de Macul levantará la copa en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Para ver esta definición deberás sintonizar la señal de TNT Sports Premium o por streaming el mismo TNT Sports en Max.

TNT Sports Premium:

VTR: 855

DTV: 1631

ENTEL: 243

CLARO: 490

GTD/TELSUR: 845

MOVISTAR: 896

ZAPPING: 36