Representante de Collao: Sus posibilidades de jugar en la U eran cercanas a cero

Marcelo Contreras, representante del joven portero chileno Gonzalo Collao, explicó los motivos que llevaron al jugador a emigrar de Universidad de Chile a sus 21 años para fichar en Extremadura, equipo de la Segunda División de España.

En conversación con Fox Sports, el agente dijo que "(en la U) es evidente que la posibilidad de jugar de Gonzalo es cercana a cero. Hoy en día "Tuto" (Fernando De Paul) pasa a ser la primera opción, después viene Johnny (Herrera) y tercer alternativa sería Gonzalo. Díganme ustedes si tiene opciones reales de jugar ahí".

Al ser consultado por si la inminente salida de Herrera de los azules no hubiera sido una posibilidad real de jugar para Collao, Contreras afimó que "puede ser, eso está por verse. El tema de Johnny es un tema en el que no me corresponde referirme, pero frente a la incertidumbre y la certeza, nosotros preferimos la certeza".

A su vez, el agente comparó el caso de su representado con el de Claudio Bravo, de quien dijo que "se fue a la Segunda División de España, ahí partió su carrera internacional y hoy está en el primer nivel del fútbol mundial. Esperemos que el caso de Gonzalo sea exactamente lo mismo".

"Es una apuesta muy bonita, esto es Europa y no México. El está muy agradecido de Universidad de Chile, y por ahí le van a dar los minutos. Va a tener que pelearlos sí, pero quizás va a tener los minutos suficientes para demostrar que es capaz de asumir un desafío importante", añadió.