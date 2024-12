Universidad de Chile remece el mercado de pases con figura de Magallanes

Universidad de Chile remece el mercado de pases al asegurar la incorporación de una figura de Magallanes, el que se convierte oficialmente en el primer fichaje del Romántico Viajero de cara a la próxima temporada y a los desafíos que se avecinan.

Se trata del delantero chileno Julián Alfaro, de 23 años, quien regresa al club que lo formó desde los 9 años y participando en varias temporadas de las series inferiores, tal como lo consigna el sitio oficial del club.

Julián Alfaro se convirtió en el nuevo refierzo de la U

El futbolista manifestó estar contento y emocionado por su regreso. Agregó que "Desde que me fui, siempre soñé con este momento, tengo la ilusión de ganar muchas cosas con la institución. Estos años me han servido para crecer como jugador y para madurar. Este retorno lo voy a aprovechar al máximo, mi objetivo es aportar al equipo en la faceta que me toque", declaró nuestro primer refuerzo.

Julián Alfaro se incorporará con sus nuevos compañeros una vez que arranque la pretemporada con miras a la Supercopa 2025 ante Colo Colo.

Julián Alfaro jugará la Copa Libertadores 2025 con la U

No será la primera vez que Julián Alfaro dispute la Copa Libertadores. Ya lo hizo el año 2023 con la camiseta de Magallanes cuando disputó las fases previas ante Always Ready e Independiente de Medellín, jugando los cuatro partidos de dichas rondas y anotando un gol en el partido de vuelta ante los bolivianos.

En cuanto títulos, logró tres, siempre con la camiseta carabelera, los cuales fueron: el título del Ascenso en 2022, la Copa Chile de 2022 superando en la final ante Unión Española y la Supercopa de 2023, venciendo a Colo Colo en lanzamientos penales tras igualar 1-1 en el Estadio Sausalito.