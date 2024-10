Zaldivia reveló las palabras textuales de Piero Maza por su gran polémica en Iquique

En conferencia de prensa realizada durante esta jornada, el zaguero de Universidad de Chile Matías Zaldivia se refirió a la expulsión de Leandro Fernández ante Deportes Iquique.

Durante la dura caída por 3-0 la conversación que sostuvo con el árbitro del compromiso, Piero Maza fue una de las cosas que hasta ahora no se sabía en detalle, pero fue el propio jugador quien las contó.

Zaldivia reveló exactamentre lo que dijo Piero Maza en Iquique

Respecto a eso, el zaguero azul señaló que "estaría bueno que se unifiquen los criterios en las expulsiones. No me detengo en los fallos arbitrales porque el primer penal nuestro, otro árbitro no lo cobra. Lo que me decía Piero es que no importa que se haya resbalado, sino que lo que importa es dónde haya impactado al jugador. Entonces, a veces los criterios son distintos, a veces te toca a favor y otras en contra".

Zaldivia expresó su inquietud por la ausencia del atacante argentino de cara al duelo de este sábado ante Unión La Calera porque "en goles y asistencias no sé si es el que más suma, pero es determinante, por suerte sólo va a ser una fecha".

El próximo duelo de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional será este sábado 5 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Nacional de Ñuñoa ante Unión La Calera, del cual ya se vendieron más de 40 mil entradas. El partido será transmitido por TNT Sports Premium y la plataforma de pago TNT Sports en MAX.