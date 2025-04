Harold Mayne Nicholls pide mano dura y propone prohibir las barras bravas en Chile

En medio del luto por la muerte de dos hinchas de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental, Harold Mayne-Nicholls lanzó una propuesta que apunta directo al corazón del problema: la violencia en los estadios. En entrevista con CNN Chile Radio, el exdirigente deportivo no se guardó nada y fue enfático en que las barras bravas deben ser prohibidas.

"Se prohíben, y punto", afirmó el también precandidato presidencial. Recordó incluso que fue víctima directa de amenazas durante su gestión en la ANFP: "Me han tirado bombas de ruido en mi casa, me han rayado la pared. La garra blanca me tenía en la mira".

Las críticas de Mayne Nicholss a Estadio Seguro y propuesta de inversión en seguridad

Mayne-Nicholls cuestionó duramente el Plan Estadio Seguro, señalando que nunca funcionó como una política real de prevención. "Desde el inicio supe que era una mala idea. Solo buscaba que se jugara sin público, lo que no resuelve nada", sentenció.

Planteó, además, que la solución pasa por exigir a los clubes que inviertan en medidas reales de seguridad, como torniquetes de altura y control biométrico. "Con esa tecnología es imposible hacer trampa. El fútbol debe invertir si quiere erradicar la violencia", declaró.

Experiencia personal: amenazas y presiones durante su gestión

Durante su paso por la ANFP, Mayne-Nicholls vivió en carne propia lo que significa enfrentarse a las barras bravas. Recordó haber recibido mensajes intimidantes como "sabemos dónde vives, Harold", pintados en las paredes de su casa, y pancartas ofensivas dentro del estadio Monumental.

"Yo nunca les regalé entradas a las barras, y eso molestaba. No me importa, siempre he dicho que no deberían existir", insistió. Comparó la situación con países como Inglaterra o España, donde el aliento espontáneo ha reemplazado a los grupos organizados.

Un fiscal exclusivo y la presencia del Estado en los estadios

Para avanzar en la solución del problema, Mayne-Nicholls propuso una medida concreta: la designación de un fiscal exclusivo para el fútbol. "En Inglaterra se aplicó la ley con firmeza. En Chile necesitamos un fiscal que actúe el lunes tras el partido, no 14 años después", indicó.

También respaldó la idea de mantener a Carabineros dentro de los estadios. "El Estado debe cuidar sus activos, y el fútbol es el mayor activo social de este país", concluyó el precandidato, quien no duda en calificar de "delincuentes" a quienes protagonizan hechos de violencia en el deporte.