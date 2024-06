La tenista española Paula Badosa renunció a los Juegos Olímpicos

Una vez confirmada la participación de Carlos Alcaraz y Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de París 2024, se esperaba que la capitana del equipo de tenis femenino español confirmara que Paula Badosa sería parte de la cita olímpica.

Sin embargo, Anabel Medina anunció este miércoles que Badosa no representará a España en París para no utilizar su ranking protegido. "A Paula le hubiese gustado estar, pero no podía entrar por su ranking actual", comenzó diciendo Medina.

La tenista española actualmente es la 118 en el ranking de la WTA, y si la catalana estaba dentro de las mejores 100 del mundo, no hubiese necesitado utilizar un ranking protegido para participar de París 2024.

¿Cuál es el problema? A Badosa sólo le restan dos ranking protegidos para el resto del año y dado que los JJ.OO no reparten puntos, la raqueta española decidió no participar y priorizar Wimbledon y el US Open.